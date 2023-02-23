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Экономист Сорокина назвала выгодные для отпуска дни в 2023 году

Лейла Алиева
Общество
Экономист Сорокина назвала выгодные для отпуска дни в 2023 году
Фото: Pixabay

Выгодными месяцами для отпуска в этом году являются март, август и октябрь. Об этом рассказала доцент экономического факультета РУДН кафедры бухучета, аудита и статистики Лариса Сорокина.

— Производственный календарь предусматривает наименьшее количество рабочих дней в 2023 году в январе (17 дней) и феврале (18 дней), а наибольшее — в августе (23 дня), — пояснила она.

Если сравнивать февраль и август, при окладе 80 тысяч рублей и условии, что сотрудник уходит в отпуск с 10-го по 16-е число, начисления будут складываться из зарплаты за отработанные дни и отпускных. Так, стоимость дня в феврале составит 4444 рубля, а в августе — 3478 рублей.

Отпускные рассчитываются по календарным дням и исходят из средней зарплаты за 12 предыдущих месяцев. Иными словами, чем рабочих дней меньше, тем дороже один день, и тем больше работник теряет за отпускные дни, передает агентство «Прайм».

Недавно директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением упростить разделение ежегодного оплачиваемого отпуска в РФ.

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