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Сергей Собянин поздравил ветеранов, военнослужащих, участников СВО с Днем защитника Отечества

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин поздравил ветеранов, военнослужащих, участников СВО с Днем защитника Отечества
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 февраля, поздравил ветеранов, военнослужащих, а также участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества.

— Этот праздник обретает особый смысл в наши дни, когда российские Вооруженные силы сражаются за безопасность и суверенитет нашей страны, — отметил глава города.

По словам мэра, военнослужащие, которые сражаются в зоне спецоперации, несут мир жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В своем Telegram-канале Собянин пожелал им успешного выполнения поставленных боевых задач и бодрости духа.

С Днем защитника Отчества поздравил россиян и глава государства Владимир Путин. Он отметил, что этот день является всенародным праздником, который символизирует героическую историю армии и флота Российской Федерации, нерушимую связь всех поколений защитников родины. Путин подчеркнул, что в этом празднике воплощается глубокая признательность всем, кто сражался с врагом за родину и свой народ.

В минувшую среду, 22 февраля, российский лидер выступил на митинге-концерте в «Лужниках». Он поздравил россиян с Днем защитника Отечества, спел вместе со всеми гимн и поприветствовал офицеров.

Сергей Собянин День защитника Отечества Поздравления
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