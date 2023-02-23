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Сергей Собянин рассказал, как московские специалисты обеспечивают сохранность Вечного огня

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин рассказал, как московские специалисты обеспечивают сохранность Вечного огня
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Обслуживание Вечного огня — работа повышенной сложности, которую выполняют наиболее опытные специалисты газового хозяйства столицы. Об этом в четверг, 23 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— В середине 60-х годов инженеры МОСГАЗа разработали уникальную горелку, обеспечивающую стабильное горение природного газа при любой погоде, будь то ливень, снегопад или даже ураган, — рассказал он.

Видео: Telegram / Блог Сергей Собянина

Каждый день специалисты осматривают конструкцию, а раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы проводят профилактику Вечного огня. Работы проходят поздно вечером после закрытия Александровского сада.

Перед началом техобслуживания пламя Вечного огня переносят на временную горелку, для этого используется копия исторического факела, которым огонь был впервые зажжен в 1967 году. После этого звезду поднимают и чистят оборудование под ней, рассказал Собянин в личном блоге.

В этот же день глава города поздравил ветеранов, военнослужащих, а также участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества.

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