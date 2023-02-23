Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества почтил память павших воинов и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В рамках памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой в цветах российского флага и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Глава государства подошел к венку и постоял несколько минут, почтив память всех погибших защитников Родины.

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В этот же день Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот день является всенародным праздником, который символизирует героическую историю армии и флота Российской Федерации, нерушимую связь всех поколений защитников родины. Путин подчеркнул, что в этом празднике воплощается глубокая признательность всем, кто сражался с врагом за родину и свой народ.

В минувшую среду, 22 февраля, российский лидер выступил на митинге-концерте в «Лужниках». Он поздравил россиян с Днем защитника Отечества, спел вместе со всеми гимн и поприветствовал офицеров.