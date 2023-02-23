Онлайн-экскурсия по выставке исторической военной техники появилась на портале «Узнай Москву»

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Онлайн-экскурсия, посвященная легендарным образцам военной техники периода Великой Отечественной войны, появилась в мобильном приложении и на портале «Узнай Москву». Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

— Пользователи узнают интересные факты о ключевых образцах исторической военной техники и вооружения. Они также увидят многие раритетные экспонаты, сохранившиеся до нашего времени, — говорится в сообщении.

Горожане увидят знаменитый танк Т-34, реактивную артиллерийскую установку «Катюша», самолет У-2 и пушку ЗиС-3. В экспозиции также представлены штурмовик Ил-2, двухбашенный танк Т-26, тяжелые танки ИС-3 и КВ-1с, передает официальный сайт мэра Москвы.

В праздничные выходные, с 23 по 26 февраля, в Музее Победы состоится обширная программа мероприятий, где горожане смогут посетить новые выставки, экскурсии, кинопоказы и многое другое. Так, до 25 февраля москвичи смогут увидеть документальные фильмы Первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству».