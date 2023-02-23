Собянин вручил Борису Павловичу Уткину знак «Почетный гражданин города Москвы» в 100-летний юбилей фронтовика

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил знак «Почетный гражданин города Москвы» участнику Великой Отечественной войны генерал-полковнику Борису Павловичу Уткину в четверг, 23 февраля.

— Борис Павлович был курсантом артиллерийского училища, когда началась Великая Отечественная война. Осенью 1941-го вместе с сокурсниками сражался под Волоколамском, а уже в ноябре того же года стал участником легендарного Парада на Красной площади, — рассказал глава города.

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Борис Павлович Уткин участвовал в обороне Москвы, а также сражался на Дону, за Сталинград, на Курской дуге и Днепре, освобождал Венгрию и Австрию. После увольнения в запас он занялся научной работой и стал почетным профессором Академии военных наук, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В этот же день глава города поздравил ветеранов, военнослужащих, а также участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества. Также Собянин пожелал российским военнослужащим успешного выполнения поставленных боевых задач и бодрости духа.