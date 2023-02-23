Восемь бесплатных кинопоказов в рамках фестиваля «Кино на службе Отечеству» пройдут в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В рамках Первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» в Музее Победы состоятся восемь бесплатных показов. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Гостям покажут премьеры документальных фильмов о героях спецоперации и жителях Донбасса. Также пройдет встреча с актером и режиссером Иваном Охлобыстиным, который покажет свою картину «Просто жизнь с Иваном Охлобыстиным».

Также в музее состоится предпремьерный показ документальной картины «Диагноз: жизнь» режиссера Анастасии Приказчиковой о самоотверженном подвиге врачей и медицинских сестер, спасающих российских бойцов.

Мероприятия пройдут 23 и 24 февраля. Чтобы посетить кинопоказы, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте кинотеатра «Поклонка».

В рамках фестиваля накануне состоялась премьера документального фильма донецкого режиссера Владимира Аграновича «Донбасс. Признанный». Кинокартина повествует о людях, которые делают все возможное, чтобы приблизить победу в спецоперации и вернуть Донбасс в Россию.