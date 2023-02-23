Финляндия отправит на Украину три танка Leopard 2

Фото: Pixabay

Финляндия приняла решение передать Украине три танка Leopard 2. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в минобороны страны.

— В рамках международного сотрудничества в отношении танков Leopard Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2, а также проведет обучение, связанное с их использованием и обслуживанием, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве утончили, что для безопасности отправки военной помощи, в частности танков, расписание и способ доставки не будут разглашаться. В общей сложности стоимость 13-го пакета помощи составляет свыше 160 миллионов евро, передает РИА Новости.

14 февраля вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что танки Leopard в марте текущего года окажутся на Украине. По его словам, военная техника прибудет уже в середине следующего месяца. При этом Блащак напомнил, что украинские танкисты в настоящее время обучаются на территории Польши.

До этого сообщалось, что украинские солдаты опасаются сложностей, связанных с поставкой Западом вооружений. Они сомневаются в эффективности новых танков, ведь Leopard 1 превосходит Т-64 разве что по скорости.