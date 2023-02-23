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Где в Москве можно будет увидеть салют в честь Дня защитника Отечества

Лейла Алиева
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Где в Москве можно будет увидеть салют в честь Дня защитника Отечества
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, парк Победы Карта всех событий

В четверг, 23 февраля, в столице пройдут праздничные мероприятия, концерты и конкурсы в честь Дня защитника Отечества. Завершится день красочным салютом, который горожане смогут увидеть в каждом округе.

Так, на западе столицы салют состоится в Парке Победы на Поклонной горе, а в СЗАО — рядом со спортивным комплексом «Аквамарин». В центре города горожане смогут увидеть салют на территории Олимпийского комплекса «Лужники», жители ВАО — на берегу Серебряно-Виноградного пруда.

В Зеленограде фейерверки запустят в Парке Победы, в ЮВАО на площадке Российской оборонной спортивно-технической организации, в СВАО в парке «Чермянка», а также у Всероссийского выставочного центра.

Жители ЮЗАО смогут увидеть салют в юго-западном парке и у сквера 55-летия Победы, ТиНАО — на месте запуска праздничных салютов «Троицский». В САО фейерверки покажут в парке «Дружбы», а в ЮАО — на Борисовских прудах. На 14 специальных площадках праздничный салют начнут запускать в 21:00.

В честь Дня защитника Отечества на площадках фестиваля «Московская Масленица» состоится специальная программа мероприятий. Москвичи смогут присоединиться к сбору подарков участникам специальной военной операции, написать поздравления и сделать видеообращения.

Салют Москва День защитника Отечества
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