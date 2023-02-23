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Вильфанд пообещал москвичам резкое потепление в выходные

Лейла Алиева

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Вильфанд пообещал москвичам резкое потепление в выходные
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В ночь на пятницу, 24 февраля, в столице произойдет резкое повышение температуры, в выходные воздух в городе прогреется до плюс трех градусов выше нуля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 23 февраля.

— Ночью (24 февраля — прим. «ВМ») еще можно будет увидеть и звезды, и луну, часов до трех ночи будет достаточно низкая температура — минус 14 — минус 12 градусов. Поэтому любители морозных ночей могут получить удовольствие. А вот дальше начинается резкое изменение, — заявил синоптик.

По его словам, в субботу город попадет в теплый сектор циклона — воздушные массы будут перемещаться с юго-запада. Днем 25 февраля и 26 февраля температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов.

Помимо этого, в выходные в Московском регионе будет самое низкое давление на ближайшие пять дней, цитирует Вильфанда Интерфакс.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что уже в пятницу, 24 февраля, стрелка термометра повысится до отметки плюс два градуса днем. Также с пятницы начнет идти мокрый снег, возможен даже дождь. Такие осадки могут продолжиться до понедельника.

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