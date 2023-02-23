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Вертолет с министром спорта Ирана потерпел крушение на юге страны

Евгений Жуков
В мире
Вертолет с министром спорта Ирана потерпел крушение на юге страны
Фото: Unsplash

Вертолет с министром спорта Ирана Хамидом Саджади потерпел крушение на юге страны. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили местные СМИ.

— Вертолет с министром спорта потерпел крушение в четверг при посадке около спортивного комплекса в городе Бафт, — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия специалисты оперативно госпитализировали министра вместе с остальными пассажирами и пилотами вертолета в местное медучреждение, передает РИА Новости.

20 февраля в районе горы Топхан в Кемеровской области потерпел крушение вертолет АС-350 «Еврокоптер». По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, на борту воздушного судна находились шесть человек. В результате совершения жесткой посадки один пассажир погиб.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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