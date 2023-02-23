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Собянин: Московский метрополитен подготовил для работы на БКЛ более 500 машинистов

Евгений Жуков
Город
Собянин: Московский метрополитен подготовил для работы на БКЛ более 500 машинистов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Штат машинистов для Большой кольцевой линии (БКЛ) укомплектован — свыше 500 специалистов будут управлять новейшими поездами «Москва 2020». Об этом в четверг, 23 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, будущие машинисты на протяжении 4,5 месяца обучались в Корпоративном университете Транспортного комплекса, после чего еще три месяца проходили практику.

Собянин также отметил, что в инновационных поездах «Москва 2020» инженерами были учтены все лучшие достижения в области транспорта. В общей сложности БКЛ предоставила Москве около шести тысяч рабочих мест, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
2/4
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В начале февраля мэр Москвы пригласил президента России Владимира Путина на открытие БКЛ. Тогда глава города подчеркнул, что открытие новой ветки станет серьезным подспорьем для развития столичной подземки, а также позволит разгрузить другие линии метрополитена и наземный общественный транспорт.

В минувший понедельник Сергей Собянин рассказал, что до полного запуска БКЛ метро остались считанные дни.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Сергей Собянин
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