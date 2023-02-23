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«Мы истощили наши запасы»: Столтенберг рассказал о нехватке снарядов для поставок Киеву

Евгений Жуков
В мире
«Мы истощили наши запасы»: Столтенберг рассказал о нехватке снарядов для поставок Киеву
Фото: flickr/nato

Страны — члены Североатлантического альянса истощили запасы артиллерийских снарядов для поставок украинской стороне. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

По его словам, основная проблема на сегодняшний день заключается в том, что расход необходимых боеприпасов превышает производственные возможности.

— Пока мы истощили наши запасы, — заявил Столтенберг.

Он также добавил, что в настоящее время участники договора делают основной упор на увеличение производства необходимого вооружения, поскольку конфликт на Украине является не чем иным, как «войной на истощение, противостоянием логистик».

По этой причине, продолжил генсек альянса, участники НАТО намерены снабжать украинскую армию, «чтобы они продолжали достигать результатов на поле боя», передает РИА Новости.

До этого офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины не смогут противостоять российскому наступлению из-за нехватки боеприпасов.

Украина Йенс Столтенберг НАТО
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