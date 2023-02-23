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«Сажайте этих активистов»: флаг Украины в центре Лондона взбесил британцев

Евгений Жуков
В мире
«Сажайте этих активистов»: флаг Украины в центре Лондона взбесил британцев
Фото: Pixabay

Пользователи социальной сети Twitter обрушились с критикой на проукраинских активистов, которые провели акцию перед российским посольством в Лондоне.

Участники выкрасили дорогу перед зданием диппредставительства РФ в желтый и синий цвета. Сотрудники полиции задержали троих мужчин и женщину по подозрению в нанесении ущерба.

Позже активисты опубликовали видеоролик с места событий в официальном Twitter-аккаунте своего движения. Однако жителей Лондона не обрадовал такой перформанс. Они оставили под постом гневные отзывы.

— Как, черт возьми, этому позволили случиться? Сажайте этих активистов. То, что они делают, очень опасно, — поделилась мнением британка.

Другой пользователь заявил, что теперь эта краска будет размазываться по колесам автомобилей обычных граждан. Еще один юзер подчеркнул, что активисты не уважают труд коммунальных служб города, которым придется заниматься очисткой асфальта.

19 февраля в Польше украинские ученики подали жалобу на педагога местной школы из-за того, что она участвовала в акции против «украинизации» республики.

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