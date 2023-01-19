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Kresy: В Польше ученики с Украины пожаловались на учителя из-за ее политических взглядов

Юлия Курганова
В мире
Kresy: В Польше ученики с Украины пожаловались на учителя из-за ее политических взглядов
Фото: Pixabay

В Польше украинские ученики подали жалобу на педагога местной школы из-за того, что она участвовала в акции против «украинизации» республики.

Уточняется, что учитель математики Регионального центра профессионального образования в городе Ниске приняла участие в этой акции еще в октябре 2022 года. После этого ученики данного центра пожаловались на нее, и ей пришлось давать объяснения представителю Дисциплинарной комиссии при Совете по образованию.

На этой неделе прошла акция в защиту педагога, сообщает портал Kresy.pl.

Руководителя департамента соцслужб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Графа обвинили в расизме после его заявлений об украинских беженцах. Это случилось после того, как он назвал украинцев более требовательными по сравнению с другими беженцами.

До этого стало известно, что беженцы с Украины смогут бесплатно проживать в Чехии в общежитиях или пансионах в течение только 150 дней. Такую инициативу предложило Министерство труда республики в поправке к закону lex Ukraine. Отмечается, что целью этой инициативы является возможность освободить места для других нуждающихся и мотивировать украинских беженцев работать.

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