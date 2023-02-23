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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что претендует на должность генерального секретаря НАТО. Об этом стало известно в четверг, 23 февраля.

— Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка. Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная, — отметил политик.

Он также добавил, что на сегодняшний день Североатлантический альянс стал «крепким, как никогда раньше», передает ТАСС.

24 января Джонсон заявил, что Украина должна вступить в НАТО, хотя, будучи на посту главы государства, заявлял, что в ближайшем будущем «это даже близко невозможно».

Недавно действующий глава НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что уйдет в отставку осенью 2023 года.

В конце прошлого года он сообщил, что может получить новую должность по истечении его срока на посту генсека главного западного военно-политического блока. Кроме того, в данном вопросе свою роль могут сыграть Соединенные Штаты, которые хотят увидеть Столтенберга на посту главы Международного валютного фонда.