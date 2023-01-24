Джонсон изменил мнение о членстве Украины в НАТО и призвал принять ее в альянс

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина должна вступить в НАТО, хотя, будучи на посту главы государства, заявлял, что в ближайшем будущем «это даже близко невозможно». Об этом политик написал в своей статье для издания The Daily Mail.

— Каков итог нашей многолетней неспособности выполнить свое обещание и принять украинцев под защиту оборонительного укрытия НАТО? — отметил Джонсон.

При этом он добавил, что результатом нерешительности европейских политиков стала «самая кровопролитная война в Европе за 80 лет». В своей статье Джонсон также подчеркнул, что «ради ясности, стабильности и долгосрочного мира» Украина должна присоединиться к альянсу.

Кроме того, политик призвал руководство западных стран поставлять Украине танки.

Недавно бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что идея нейтрального статуса Украины на сегодняшний день не является актуальной, поскольку стране целесообразнее стать частью Североатлантического альянса. Он также добавил, что Вашингтон обязан продолжать оказывать поддержку украинской стороне.