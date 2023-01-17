Киссинджер счел нецелесообразной идею нейтрального статуса Украины

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Идей нейтрального статуса Украины теперь не актуальна, поскольку стране целесообразнее стать частью НАТО, заявил во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

— Идея нейтральной Украины в этих условиях более не имеет значения. Я считаю, что украинское членство в НАТО будет целесообразным действием, — заметил экс-глава Госдепартамента.

Американский дипломат объяснил, что до этого он выступал против вступления Украины в Североатлантический альянс из-за опасений, что это может спровоцировать «именно тот процесс, который наблюдается в настоящее время».

По словам Киссинджера, Соединенные Штаты обязаны продолжать оказывать поддержку Киеву, а при необходимости и усиливать военную помощь восточноевропейскому государству до прекращения огня на его территории, пишет РИА Новости.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что западные политики, говоря о помощи поставок оружия для достижения мира на Украине, на самом деле подразумевают совершенно другую цель. По его мнению, победа Киева в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России.