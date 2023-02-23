Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Повреждение железнодорожного полотна в Крыму привело к задержке движения поездов

Евгений Жуков
Происшествия
Повреждение железнодорожного полотна в Крыму привело к задержке движения поездов
Фото: pixabay

В Симферополе неизвестные подорвали железнодорожное полотно. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС региона.

Инцидент произошел в 12 километрах от станции «Симферополь». В результате были задержаны три состава, два из которых являются пригородными электропоездами, а также рейсовый поезд «Севастополь — Санкт-Петербург». Последний будет ожидать завершения ремонтных работ.

К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Крым, а также ремонтная бригада на железнодорожном транспорте, передает сайт ГУ МЧС по Крыму.

Поврежденный участок железной дороги в республике отремонтируют за несколько часов, передает РИА Новости.

Накануне сотрудники Федеральной службы безопасности задержали диверсанта, предпринявшего попытку вывести из строя участок Свердловской железной дороги в городе Нижневартовске. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение диверсии».

Крым Россия Железные дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте