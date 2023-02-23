Повреждение железнодорожного полотна в Крыму привело к задержке движения поездов

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В Симферополе неизвестные подорвали железнодорожное полотно. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС региона.

Инцидент произошел в 12 километрах от станции «Симферополь». В результате были задержаны три состава, два из которых являются пригородными электропоездами, а также рейсовый поезд «Севастополь — Санкт-Петербург». Последний будет ожидать завершения ремонтных работ.

К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Крым, а также ремонтная бригада на железнодорожном транспорте, передает сайт ГУ МЧС по Крыму.

Поврежденный участок железной дороги в республике отремонтируют за несколько часов, передает РИА Новости.

Накануне сотрудники Федеральной службы безопасности задержали диверсанта, предпринявшего попытку вывести из строя участок Свердловской железной дороги в городе Нижневартовске. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение диверсии».