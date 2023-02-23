Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества прогремел в столице

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Праздничный салют прогремел в Москве в честь праздника Дня защитника Отечества.

Фейерверк начался в 21:00 и продлился несколько минут. В некоторых районах столицы залпы озаряли небо. Салют запустили на 14 специальных площадках.

Так, на западе Москвы салют состоялся в Парке Победы на Поклонной горе, а в СЗАО — рядом со спортивным комплексом «Аквамарин». В центре города москвичи и гости столицы увидели фейерверки на территории Олимпийского комплекса «Лужники», жители ВАО — на берегу Серебряно-Виноградного пруда.

В этот же день президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник является всенародным, поскольку он символизирует героическую историю армии и флота России.

День защитника Отечества — один из праздников, которые отмечаются всей страной. Как он возник, чему посвящен и что принято дарить в этот день — в материале «Вечерней Москвы». Так, праздник, посвященный защитникам Родины, зародился в 1919 году, когда советское правительство решило выделить в календаре дату формирования сухопутных вооруженных сил.