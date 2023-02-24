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Приметы и советы

Врачи назвали напиток, который повышает риск преждевременной смерти

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Врачи назвали напиток, который повышает риск преждевременной смерти
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врачи сообщили, что чрезмерное употребление кофе повышает риск преждевременной смерти и подрывает здоровье. При умеренном приеме напиток взбодрит и не ухудшит самочувствия человека.

Так, по словам медиков, употребление 250 миллилитров кофе более четырех раз в день увеличивает вероятность преждевременной смерти. Специалисты порекомендовали употреблять 150 миллилитров напитка два или три раза в сутки. При соблюдении этой нормы удастся сохранить здоровье.

Врачи предупредили, что следует ограничивать прием содержащих кофеин продуктов. Его могут добавлять в медицинские препараты и энергетические напитки.

Опасность кофеина кроется в способности увеличивать кровоток в почках и расширять сосуды. В медицине иногда его рассматривают в качестве мочегонного средства, отметили специалисты.

Отказаться от употребления кофе стоит людям с нарушением баланса жидкости в организме, его не нужно пить натощак во избежание развития болезней желудка. Также с осторожностью необходимо употреблять напиток гипертоникам, так как кофе может повышать артериальное давление, сообщается на портале Ensonhaber.

Кофе — уникальный продукт, который сочетает в себе приятный вкус и аромат, содержит неисчислимое количество полезных микроэлементов, а также обладает бодрящим эффектом. Однако далеко не всем можно его пить. А чем заменить — вопрос актуальный. «Вечерняя Москва» решила разобраться, какие продукты помогут взбодриться утром не хуже кофе.

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