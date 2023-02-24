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Песков сообщил, что обращение Путина к россиянам 24 февраля не планируется

Юлия Курганова
Общество
Песков сообщил, что обращение Путина к россиянам 24 февраля не планируется
Фото: администрация президента РФ

Обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к гражданам в пятницу, 24 февраля, не планируется. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос, запланировано ли на этот день какое-либо обращение главы России, Песков ответил отрицательно, передает РИА Новости.

— Нет, — заявил он.

Путин в 2022 году 24 февраля обратился к россиянам и сообщил о начале специальной военной операции, целью которой является защита жителей Донбасса.

21 февраля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Главные тезисы выступления — в материале «Вечерней Москвы».

В ходе мероприятия российский лидер заявил, что Российская Федерация будет последовательно и аккуратно достигать поставленных задач специальной операции на Украине.

22 февраля Владимир Путин выступил на митинге-концерте на стадионе «Лужники». Глава российского государства со сцены поздравил россиян с Днем защитника Отечества, а также спел вместе со всеми гимн и поприветствовал офицеров.

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