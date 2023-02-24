Во Франции сообщили, какой факт о россиянах замалчивает Запад

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Западной прессе все тяжелее скрывать информацию о том, что большинство граждан России поддерживают своего президента. Об этом заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

— 200 тысяч человек в минус 15 градусов пришли на стадион «Лужники» в Москве, чтобы поддержать Владимира Путина. СМИ Соединенных Штатов и Европы все труднее скрывать, что подавляющая часть россиян поддерживает Путина, — написал он в социальной сети Twitter.

Также политик с иронией отметил, что вряд ли в такую морозную погоду французские граждане пришли бы на «Стад де Франс» послушать президента Франции Эммануэля Макрона.

22 февраля Владимир Путин выступил на митинге-концерте на стадионе «Лужники». Глава российского государства со сцены поздравил россиян с Днем защитника Отечества, а также спел вместе со всеми гимн и поприветствовал офицеров.

21 февраля российский лидер выступил с посланием Федеральному собранию. Главные тезисы выступления — в материале «Вечерней Москвы».