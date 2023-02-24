Астрологи назвали два знака зодиака, которые в марте столкнутся с серьезными проблемами

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Астрологи предупредили, что март текущего года будет непростым месяцем для многих знаков зодиака. Влияние окажут две планеты, которые будут находиться в знаке Рыб: Нептун — с конца февраля и до 20 марта, Сатурн — с 7 марта. Это двойное влияние принесет много испытаний знакам зодиака, но под особым ударом окажутся два из них — Близнецы и Дева.

Положение планет в знаке Рыб отразится прежде всего на профессиональной деятельности Близнецов. Возможно, не все их желания и стремления будут соответствовать их возможностям, из-за чего появятся проблемы и репутационные риски. Представителям данного знака придется доказывать свою состоятельность в профессиональной сфере и пройти ряд испытаний, которые проверят их на прочность.

— Постарайтесь правильно расставить приоритеты, проанализируйте свои цели и задачи в долгосрочных планах: возможно, от каких-то следует отказаться, чтобы нормализовать ситуацию. Не забывайте о балансе личной жизни и карьеры. Не отказывайтесь от поддержки близких, которая вам будет крайне необходима, — сообщили астрологи.

Расположение знака Девы в гороскопе относительно знака Рыб говорит о том, что избежать его негативного влияния им не удастся. Рыбы управляют седьмым домом гороскопа Девы, отвечающим за отношения, сотрудничество и дружеские связи. В этом будут основные проблемы, которые обострятся в марте.

Возможно, Девам предстоит столкнуться с вызовами и затруднениями в рабочем коллективе и отсутствием взаимопонимания с коллегами, что повлечет за собой неприятности в профессиональной сфере вплоть до необходимости менять работу. Не исключены разногласия и конфликты с близкими и друзьями.

Влияние знака Рыб может сказаться и на личных отношениях. В этот период не рекомендуется предпринимать каких-то важных шагов в жизни: делать предложение, жениться или, наоборот, принимать решение о разводе. Также важно избегать ссор и конфликтов, сообщает портал Rsute.

Многие астрологи уверены, что парад планет влияет на судьбы человечества. «Вечерняя Москва» узнала, как это явление может сказаться на нас. В судьбах людей сконцентрированная энергия планет проявляется по-разному.