Синоптики пообещали москвичам снежную погоду 24 февраля

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В пятницу, 24 февраля, в столичном регионе ожидается облачная и снежная погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 5–13 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 6–14 градусов мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 3–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

В праздничные выходные дни в Москве начнется резкое потепление и пойдет мокрый снег. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В столице резко потеплеет из-за смены антициклона. Как отметил Шувалов, с пятницы начнет идти мокрый снег, возможен даже дождь. Такие осадки могут продолжиться до понедельника.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также рассказал, какой будет погода в Москве на Прощеное воскресенье и Пасху. По словам эксперта, 26 февраля ожидается температура от минус одного до минус шести градусов.