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SHAMAN сообщил, что военные устроили в его честь залпы из пулеметов и автоматов

Никита Худяков
Общество
SHAMAN сообщил, что военные устроили в его честь залпы из пулеметов и автоматов
Фото: YouTube / MUZLOFT

Певец SHAMAN рассказал о проведенных благотворительных концертах в зоне специальной военной операции для российских военнослужащих и мирных жителей.

По его словам, участники спецоперации тепло его встретили и сделали незабываемый подарок. Певец поблагодарил за это военнослужащих и пожелал им скорейшего возвращения домой.

— Они (военные — прим. «ВМ») мне сделали такой подарок, который еще никто не делал: устроили в мою честь залпы из автоматов и пулеметов, — сказал певец в эфире программы «Песни от всей души» на канале «Россия 1».

SHAMAN в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что искренне восхищается российскими военнослужащими, принимающими участие в специальной военной операции, а также их способностью радоваться простым вещам.

Певец выпустил клип на песню «Исповедь», сразу взлетевший на вершины популярности. «ВМ» пообщалась с музыкантом, поговорив с ним о его творчестве и не только.

Так, певец сообщил, что в новой работе он обращается к Всевышнему с просьбой дать сил не сворачивать с выбранного пути. В клипе исполнитель, по его словам, открывает нового себя и находит ответы на все нужные вопросы.

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