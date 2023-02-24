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Приметы и советы

Белый дом не видит изменений в готовности ядерных сил России

Никита Худяков
В мире
Белый дом не видит изменений в готовности ядерных сил России
Фото: whitehouse

США не видят изменений в готовности ядерных сил России и поддерживают регулярные прямые контакты с Москвой по данной теме. Об этом в пятницу, 24 февраля сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

— На самом деле на данном этапе мы не видим изменений в готовности ядерных сил России и не считаем необходимым вносить какие-либо изменения в готовность собственных сил, — цитирует Салливана CNN.

По его словам, Соединенные Штаты поддерживают контакты с российскими коллегами, чтобы избежать просчетов в данной теме.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля выступил с посланием Федеральному собранию. В рамках выступления он заявил, что страна приостанавливает участие в ДСНВ.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Россией по вопросам Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Слова российского лидера о приостановке Россией участия в СНВ-3 — сильный политический ход. Чтобы адекватно ответить на это заявление, президенту США Джо Байдену придется придумать грамотный встречный шаг. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Маркелов.

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