«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду объявлен в Москве и Московской области до вечера пятницы, 24 февраля. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

— Ветер, местами порывы до 15 метров в секунду, метель. Период предупреждения с 09:00 до 21:00 24 февраля, — говорится в сообщении.

Синоптики пообещали москвичам снежную и облачную погоду 24 февраля. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 5–13 градусов. Атмосферное давление в середине дня — 737 миллиметров ртутного столба.

В праздничные выходные дни в Москве начнется резкое потепление и пойдет мокрый снег. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В столице резко потеплеет из-за смены антициклона. Как отметил Шувалов, с пятницы начнет идти мокрый снег, возможен даже дождь. Такие осадки могут продолжиться до понедельника.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также рассказал, какой будет погода в Москве на Прощеное воскресенье и Пасху.