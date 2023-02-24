Пассажирский самолет экстренно сел в Красноярске из-за разгерметизации салона

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Самолет авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в Красноярске из-за разгерметизации салона. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

— Предварительно установлено, что 24 февраля 2023 года воздушное судно авиакомпании «Россия» Boeing-737-800, следовавшее маршрутом Сочи — Красноярск, совершило аварийную посадку в аэропорту в городе Красноярске по причине разгерметизации салона, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту самолета находилось 167 пассажиров, 21 из которых несовершеннолетний, а также восемь членов экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет. По факту экстренной посадки проводится доследственная проверка, передает ТАСС.

11 февраля во время подготовки к вылету самолета по маршруту Самара — Москва автотрап повредил обшивку воздушного судна. После инцидента самолет был отправлен на стоянку для ожидания техников.