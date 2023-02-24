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В России за сутки выявили 13 829 новых случаев коронавируса

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 13 829 новых случаев коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 13 829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 32 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 786 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 12 618 пациентов, отмечается на портале.

В России за сутки выявили 13 829 новых случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, почему выросло количество летальных исходов от COVID-19. Как отметил иммунолог, в относительных цифрах умерших от коронавируса немного, летальность равна 0,6 процента.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает риски повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «ВМ».

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