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Движение временно ограничат на участке проспекта Маршала Жукова и на площади Савеловского Вокзала

Никита Худяков
Город
Движение временно ограничат на участке проспекта Маршала Жукова и на площади Савеловского Вокзала
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На участке проспекта Маршала Жукова и на площади Савеловского Вокзала временно ограничат движение в связи со строительством объектов метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 24 февраля.

— Так, с 27 февраля на разных участках в районе площади Савеловского Вокзала водителям будет недоступна одна полоса для проезда. Ограничения будут действовать до 10 апреля, — говорится в сообщении.

Работы будут проводиться на участке проспекта Маршала Жукова в районе дома 19. Там введут ограничения с 27 февраля до 1 сентября, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, одна полоса на участках улицы Косыгина в период с 17 февраля до 31 августа будет недоступна для проезда. Решение об ограничении движения связано с проведением работ по благоустройству территории.

С 28 февраля дорожную разметку изменят на Тестовской улице в районе международного делового центра «Москва-Сити». Там отменят левый поворот с улицы Тестовской для проезда между башнями «ОКО» и «Евразия».

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