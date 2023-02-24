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Жителям Москвы рассказали, как проходит реставрация в больнице имени И. В. Давыдовского

Никита Худяков
Город
Жителям Москвы рассказали, как проходит реставрация в больнице имени И. В. Давыдовского
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Яузская улица, 11/6с1 Карта всех событий

С 2018 года в лечебных корпусах Городской клинической больницы (ГКБ) имени И. В. Давыдовского в Таганском районе идет комплексная реставрация. О ходе работ в пятницу, 24 февраля, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

ГКБ имени И. В. Давыдовского является одним из старейших стационаров. Медучреждение считается ярчайшим образцом русского классицизма XVIII–XIX веков, передает официальный сайт мэра Москвы.

Главный корпус больницы признан памятником архитектуры, поэтому специалисты проводят настоящую научную реставрацию. Кроме того, они также восстанавливают интерьеры и фасады прошлого. Работы начались в 2018 году и в данный момент завершены на 90 процентов. Завершить реставрацию планирует этим летом.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве за 12 лет отреставрировано более двух тысяч памятников архитектуры. По его словам, таких объемов работ нет ни в одном городе мира. Эта заслуга принадлежит специалистам-реставраторам. Глава города пояснил, что за прошлый год удалось вернуть красоту сотням памятников, а одним из главных среди них стала ВДНХ.

Реставрация Благоустройство Москва Больницы
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