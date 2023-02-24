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Эксперты назвали районы Москвы с самыми дорогими арендными квартирами

Никита Худяков
Город
Эксперты назвали районы Москвы с самыми дорогими арендными квартирами
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Самыми дорогими районами Москвы в части аренды квартир являются Арбат, Пресненский и Хамовники. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Константин Каменев.

По его словам, месячная аренда элитной квартиры в районе Арбат будет стоить 200 тысяч рублей. В Пресненском районе аренда обойдется в 190 тысяч рублей, а в Хамовниках — 180 тысяч рублей.

Кроме того, элитное жилье можно арендовать в Тверском, Таганском и районах Замоскворечье и на Якиманке.

По данным «Авито Недвижимости», в январе этого года жители столицы стали на 68,9 процента чаще интересоваться арендой квартир в элитных районах. В Замоскворечье и Хамовниках спрос вырос более чем на 60 процентов, передают «Известия».

Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин составил портрет идеального арендатора посуточного жилья.

За год квартиры в России для долгосрочной аренды подорожали на 25 процентов. В среднем месячная аренда жилья в стране в январе 2023 года стоит 25 тысяч рублей.

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