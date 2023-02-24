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Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали

Никита Худяков
Общество
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Фото: belregion.ru

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали с пищевым отравлением. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщила газета «Известия».

По данным издания, его состояние оценивается на уровне средней степени тяжести. При этом врачи отмечают, что угрозы жизни для Гладкова нет. В больнице он проведет еще два дня, сообщают «Известия».

Сам губернатор Белгородской области подтвердил свою госпитализацию, но точного диагноза не назвал.

— Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы — некогда болеть, — написал он в Telegram-канале.

Вячеслав Гладков занимает должность губернатора Белгородской области с 27 сентября 2021 года.

17 февраля Гладков сообщил, что город Шебекино Белгородской области в очередной раз был обстрелян Вооруженными силами Украины. В результате атаки серьезно пострадала женщина. Он также добавил, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

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