Москвичи после перепланировки смогут быстрее получать техпаспорт БТИ

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Московское государственное бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) и Государственная жилищная инспекция столицы (Мосжилинспекция) запустили проект, в рамках которого специалисты ведомств обследуют квартиры после завершения строительных работ. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщил министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

— Пока мы запустили проект в двух округах — ЮАО и ЗАО. Опция доступна для несложных перепланировок, которые оформляются по эскизу, без разработки проектов и технических заключений о безопасности и допустимости работ, — рассказал Гаман.

По его словам, в будущем возможно расширение на другие округа столицы, а также на более сложные случаи. Данный проект позволит сократить срок получения акта о завершенной перепланировке и подготовки документов технического учета с 20 до 12 рабочих дней, передает официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты МосгорБТИ обследовали музей-усадьбу «Кусково» и подготовили для зданий комплекса технические паспорта.

Музей-усадьба находится на территории района Вешняки. Около 150 лет здание принадлежало нескольким поколениям семьи Шереметевых. Обновление памятника архитектуры длилось более пяти лет. В процессе работ специалисты изучили проектную документацию и возвратили объекту исторический облик.