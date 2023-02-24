Сергей Собянин подвел итоги работы московского транспорта в 2022 году

Фото: «Вечерняя Москва»

Столичные власти подвели итоги работы транспортного комплекса за прошлый год и обсудили задачи на 2023-й. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Как отметили в мэрии, поставленные задачи Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы» в 2022-м были выполнены в полном объеме.

Так, главной тенденцией стало возрождение популярности городского общественного транспорта. Среднесуточное число поездок в рабочие дни выросло на 580 тысяч, или на четыре процента, по сравнению с 2021-м. Все больше жителей столицы предпочитают метро, Московские центральные диаметры, трамваи и электробусы для ежедневных поездок по городу.

По оценкам профильных специалистов, Москва стала первой в Европе и вошла в топ-3 городов мира по темпам восстановления пассажиропотока на городском общественном транспорте после пандемии коронавируса, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале февраля Сергей Собянин пригласил президента России Владимира Путина на открытие Большой кольцевой линии. Тогда глава города подчеркнул, что открытие новой ветки станет серьезным подспорьем для развития столичной подземки, а также позволит разгрузить другие линии метрополитена и наземный общественный транспорт.