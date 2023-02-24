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Собянин: В 2022 году финансовую поддержку от города получили свыше 13 тысяч субъектов МСП столицы

Евгений Жуков
Город
Собянин: В 2022 году финансовую поддержку от города получили свыше 13 тысяч субъектов МСП столицы
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Финансовой поддержкой в 2022 году воспользовались более 13 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге.

По его словам, столичное правительство реализовало свыше 10 программ, самой популярной из которых у малого и среднего бизнеса стало льготное кредитование. Полученные средства бизнесмены направили на инвестиции, пополнение оборотных средств, а также на развитие своего дела.

В свою очередь кассовая выручка предприятий за прошлый год увеличилась на 24 процента, а поступления в столичный бюджет — на 23 процента. Наибольший вклад в городскую экономику внесли отрасли, связанные с торговлей, строительством, а также обрабатывающим производством и научно-технической деятельностью.

— Малый и средний бизнес справился со сложностями и продолжает развиваться. Это подтверждает эффективность мер поддержки. В 2023 году Москва поможет МСП с учетом приоритетных направлений развития предпринимательства, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого глава города рассказал, что Московский экспортный центр оказывает помощь столичным экспортерам в финансировании выставок, поиске покупателей, организации переговоров и во многом другом. Его сотрудники берут на себя большую часть организационной работы.

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