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Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Фото: flickr/secdef

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем проведения переговоров. Об этом в пятницу, 24 февраля, руководитель американского оборонного ведомства рассказал в интервью телеканалу CNN.

— Вероятнее всего, это (конфликт на Украине — прим. «ВМ») закончится какими-то переговорами, — поделился мнением Остин.

Он также добавил, что военно-политическое руководство Соединенных Штатов планирует продолжать оказывать разностороннюю поддержку украинской стороны, пока Киев пытается «получить контроль над территориями государства».

Накануне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что переговоры, касающиеся украинского кризиса, могут состояться в том случае, если западные государства и киевские власти сложат оружие и прекратят обстрелы российских городов.

Помимо этого, Галузин заявил, что Российская Федерация готова идти политико-дипломатическим путем к достижению целей специальной военной операции на территории Украины. Главной преградой на этом пути, по его словам, является абсолютно неконструктивная позиция Киева.

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