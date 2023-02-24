В США признали, что экономика России продемонстрировала устойчивость к санкциям

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Правительство Соединенных Штатов признало, что российская экономика продемонстрировала определенную устойчивость к введенным против нее санкциям. Об этом в пятницу, 24 февраля, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

— Экономика (России — прим. «ВМ») некоторым образом демонстрирует определенную устойчивость, но это благодаря экстраординарным шагам, — отметил он.

Кирби также добавил, что Вашингтон на сегодняшний день не исключают возможности введения дополнительных ограничений в отношении России. По его словам, это связано с текущими событиями на Украине, передает РИА Новости.

Аналогичную точку зрения высказал французский журнал Challenges. Как утверждает издание, российская экономика проявила удивительную стойкость, несмотря на то что находится под масштабными рестрикциями.

США 24 февраля расширили список антироссийских санкций, включив в ограничительный перечень 22 физических и 83 юридических лица. Часть рестрикций была введена в отношении предприятий металлургического сектора, а также горной промышленности.