Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зеленский заявил, что между Россией и США нет границы

Евгений Жуков
В мире
Зеленский заявил, что между Россией и США нет границы
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты не имеют общих границ с Российской Федерацией. Такое заявление украинский лидер сделал в пятницу, 24 февраля, во время своей пресс-конференции.

Глава украинского государства прокомментировал важность для страны поддержки от международных партнеров. По его словам, ни одна страна в мире не выдержала бы противостояния с Россией в одиночку.

— Наверное, США могли бы, но, к счастью у них нет границ с Российской Федерацией, — цитирует слова украинского президента РИА Новости.

Россия и Соединенные Штаты имеют общую водную границу, пролегающую в водах Берингова пролива. Она располагается между полуостровом Чукотка с российской стороны и полуостровом Аляска с американской. Ее протяженность составляет 49 километров.

22 февраля начальник главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украине необходимо создать безопасную зону по границе с Россией от 1991 года шириной от 40 до 100 километров. По его словам, организация подобного пространства станет крайне важным шагом.

Украина Граница Владимир Зеленский Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте