Зеленский заявил, что между Россией и США нет границы

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты не имеют общих границ с Российской Федерацией. Такое заявление украинский лидер сделал в пятницу, 24 февраля, во время своей пресс-конференции.

Глава украинского государства прокомментировал важность для страны поддержки от международных партнеров. По его словам, ни одна страна в мире не выдержала бы противостояния с Россией в одиночку.

— Наверное, США могли бы, но, к счастью у них нет границ с Российской Федерацией, — цитирует слова украинского президента РИА Новости.

Россия и Соединенные Штаты имеют общую водную границу, пролегающую в водах Берингова пролива. Она располагается между полуостровом Чукотка с российской стороны и полуостровом Аляска с американской. Ее протяженность составляет 49 километров.

22 февраля начальник главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украине необходимо создать безопасную зону по границе с Россией от 1991 года шириной от 40 до 100 километров. По его словам, организация подобного пространства станет крайне важным шагом.