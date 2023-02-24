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Движение транспорта на улице Маросейке затруднено из-за прорыва трубы

Евгений Жуков
Происшествия
Движение транспорта на улице Маросейке затруднено из-за прорыва трубы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, улица Маросейка, 15 Карта всех событий

В результате прорыва трубы движение транспорта по улице Маросейке оказалось затруднено. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 24 февраля.

По словам собеседника «ВМ», в результате произошедшего случилось короткое замыкание. На месте происшествия в настоящее время работает пожарная бригада. Задымления не видно.

По информации Telegram-канала «Дептрас. Оперативно», инцидент произошел в районе дома 15 по улице Маросейке.

21 января по причине короткого замыкания из торгового центра «Алфавит» в Северном Бутове эвакуировали около 100 человек. В результате инцидента в здании начался пожар. Возгорание было ликвидировано на площади четыре квадратных метра.

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