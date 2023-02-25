Двух лошадей ударило током информационное табло в Москве, одна умерла на месте

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Москва, Триумфальная площадь Карта всех событий

Двух лошадей ударило током информационное табло, которое было расположено рядом с остановкой. Трагический случай произошел на Триумфальной площади в Москве в субботу, 25 февраля.

По словам очевидцев, одна из лошадей умерла за три минуты, вторую успели вовремя оттащить от табло и спасли.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы города, сообщается в Telegram-канале «Москва 24».

В подмосковном городском округе Клин злоумышленник незаконно застрелил лося. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова 14 февраля. По ее словам, преступление произошло в лесном массиве около деревни Игумново, где неизвестный браконьер выстрелил в лося. Животное скончалось от полученных травм.