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Приметы и советы

Врачи назвали продукты, которые помогут избавиться от целлюлита

Юлия Курганова
Общество
Врачи назвали продукты, которые помогут избавиться от целлюлита
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Врачи сообщили, что избавиться от целлюлита можно с помощью изменений рациона. Его следует сделать сбалансированным, нужно исключить употребление большого количества жирной, соленой и сладкой пищи.

По словам медиков, необходимо больше употреблять овощей, которые имеют клетчатку и витамины. Они положительно влияют на обмен веществ и помогают улучшить микрофлору кишечника.

Фрукты и ягоды тоже положительно сказываются на работе пищеварения, ускоряют метаболизм, тормозят всасывание сахара. Бобовые также хорошо подойдут. Они должны составлять 45-65 процентов от всего рациона.

Специалисты рассказали, что гречка, пшеница, рис, киноа, булгур, грубая овсянка и ячмень станут отличным гарниром. Эти продукты содержат сложные углеводы, которые дольше расщепляются и гарантируют длительное чувство насыщения.

Белковые продукты должны составлять от 10 до 35 процентов от всего суточного рациона, сообщается на портале Food.ru.

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