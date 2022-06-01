Почему после липосакции лишний вес может вернуться

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Лишний вес — это комплексная проблема организма, которая выражается не только в гормональных нарушениях и в наличии в тех или иных привычек в питании. Немаловажную роль в этом вопросе играет психологический аспект. Об этом «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург Лия Гавашели.

— Например, высокий уровень гормона стресса может приводить к тому, что человек пытается компенсировать его заеданием, — то есть при помощи еды такой человек хочет получить гормон радости. Кроме того, здесь еще работает психосоматика: лишний вес — это своего рода защита от чего-то. Например, от не очень хороших или откровенно токсичных отношений в браке, сложностей в отношениях с детьми или родителями. Все это может выливаться в определенную жировую подушку, которая будто не пускает эти проблемы внутрь, — пояснила врач.

По словам хирурга, часто лишний вес сопровождается целлюлитом.

— Целлюлит — это застойное явление, в результате мы имеем дело с застоем как на физическом уровне, так и на ментальном. И снова приходим к выводу, что лишний вес — это психосоматика, — отметила врач.

Для решения проблемы лишнего веса нужно действовать в нескольких направлениях, рассказала медик.

— Начать лучше с проработки своих психологических проблем со специалистом — это необходимо для того, чтобы избавление от лишних килограммов было задачей не только физического плана, но и в первую очередь ментального. Проще говоря, чтобы не было отката к прежним проблемам, нужно обратиться к психологу. И уже только после этого или одновременно с этим решить для себя, как именно вы будете бороться с лишним весом, — объяснила Гавашели.

По мнению врача, далее у человека есть два пути. Первый путь — долговременный: он подразумевает работу над собой, которая включает диету и занятия в тренажерном зале.

— Этот путь требует от человека большой силы воли и мотивации, потому что быстрых результатов на этом пути не достичь. Нужно полностью пересмотреть свой образ жизни, быть достаточно дисциплинированным и лучше, конечно же, обзавестись поддержкой близких и «проводником» — личным тренером, который будет и мотивировать, и следить за тем, чтобы вы не сбились со своего курса, — подчеркнула врач.

Второй путь похудения более быстрый, но требует больших финансовых вливаний, зато результаты можно получить незамедлительно, например, прибегнув к липосакции. Для многих людей такой вариант похудения предпочтительнее, но на этом пути их может ждать несколько ловушек.

— Во-первых, липосакция не является способом похудеть, и это нужно четко понимать, обращаясь к пластическому хирургу. Прежде всего, это способ привести свое тело в форму, избавиться от жировых ловушек, поэтому многие специалисты предлагают пациентам сначала сесть на диету, сбросить какое-то количество килограммов и только потом прибегать к липосакции. Во-вторых, после проведения процедуры вам в любом случае придется взять себя в руки — ввести те или иные ограничения в питании и начать вести активный образ жизни, в противном случае лишний вес все равно будет набираться, но откладываться он будет в тех местах, где вы этого меньше всего ждете. И тогда снова придется прибегнуть к липосакции, — предупредила Гавашели.

Она также добавила, что любой путь похудения, какой бы ни избрал человек, потребует осознанности.

— Поэтому прежде чем становиться на этот путь, нужно четко понимать, что избавление от лишнего веса — это в первую очередь работа над собой не только в физическом плане, но и в ментальном, иначе хороших результатов вам достичь, к сожалению, не удастся, — заключила медик.