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«Мы уже все про него поняли»: в Сети высказали недовольство позицией Познера

Юлия Курганова
Общество
«Мы уже все про него поняли»: в Сети высказали недовольство позицией Познера
Фото: Youtube / Юзефович

Журналист Владимир Познер впервые за долгое время появился на публике. Однако пользователи Сети разразились негодованием и выразили недовольство этим.

23 февраля в Омске прошел показ фильма «Авангард. Возвращение», который рассказывает о местной хоккейной команде. Создателем фильма стал Познер, он же прилетел в сибирский город представить картину первым зрителям.

Но многие пользователи Сети отреагировали на премьеру негативно. По их мнению, телеведущий пытается усидеть на двух стульях. Зрители предложили ему сначала определиться с политической и общественной позицией, а затем уже делать проекты в России.

«Почему это он у нас будет свой фильм показывать?»; «Интересно, а Барбара Брыльска будет на премьере?»; «Что Познер хочет скрыть? Мы уже все про него поняли», — высказались пользователи.

Дело в том, что после начала спецоперации на Украине телеведущий долгое время хранил молчание и не появлялся на мероприятиях. Потеряв возможность выходить в эфир на Первом канале, он не высказывал мнений, комментариев и не общался с поклонниками.

Сам Познер не комментирует негативные заявления в свой адрес. На показе фильма он лишь рассказал, что на создание ленты его вдохновила любовь омичей к своей команде и хоккею, сообщает издание StarHit.

В конце января сообщалось, что Владимир Познер готовится к выступлению на Кипре со звездным коллегой Иваном Ургантом. У них 23 февраля должен был пройти концерт по мотивам путешествий. Познер прокомментировал выступление с шоуменом журналистам.

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