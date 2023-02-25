СМИ: Скопинский маньяк Виктор Мохов вышел на свободу

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Скопинского маньяка Виктора Мохова, арестованного за укрывательство преступлений, вновь выпустили на свободу. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает портал «Московский комсомолец».

По их данным, 24 февраля жители города Скопина увидели Мохова в одном из магазинов. По этому поводу журналисты запросили разъяснений в полиции, где им ответили, что мужчину освободили из-под стражи 23 февраля.

По словам правоохранительных органов, следствие завершилось, а дольше полугода нельзя Мохова держать в СИЗО, так как его статья не является тяжкой. Скопинский маньяк признал свою вину и оказывал содействие следствию. Ожидать решения суда Мохов будет на свободе, передает «Московский комсомолец»

10 августа 2022 года стало известно, что в доме скопинского маньяка убили человека. По данным СМИ, он может проходить по делу как соучастник преступления. Предполагается, что Мохов помог убийце спрятать труп во дворе заброшенного дома.

В 2000 году Виктор Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек и на протяжении четырех лет удерживал их в своем доме. Мужчина не кормил жертв, всячески издевался над пленницами и насиловал их. Одна из девушек родила ему двоих детей. Суд приговорил его к 16 годам и 10 месяцам заключения. 3 марта 2021 года маньяк был отпущен на свободу.