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Приметы и советы

Пьяная россиянка до смерти забила своего трехмесячного сына

Никита Худяков
Происшествия
Пьяная россиянка до смерти забила своего трехмесячного сына
Фото: СК РФ

В Смоленске 20-летняя девушка до смерти забила своего трехмесячного сына. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

По предварительной информации, девушка решила выпить, находясь у себя дома. После этого она позвонила отцу ребенка, и они поссорились. Из-за крика младенец проснулся и начал плакать, что разозлило девушку. Она несколько раз ударила сына по лицу. Спустя некоторое время девушка заметила плохое самочувствие у ребенка и вызвала скорую.

— Врачи по прибытии на место происшествия констатировали смерть ребенка. Причиной его смерти явился травматический отек головного мозга, — рассказали в СК.

В данный момент 20-летнюю девушку задержали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос о заключении ее под стражу.

В октябре прошлого года произошел похожий инцидент. Пьяный мужчина угрожал жене по телефону, а после ранил ножом своего девятилетнего сына.

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