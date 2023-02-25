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Сергей Собянин рассказал о новых автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостах Москвы

Никита Худяков
Город
Сергей Собянин рассказал о новых автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостах Москвы
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Новые столичные мосты хорошо вписаны в городской ландшафт и будут служить москвичам на протяжении десятилетий. Об этом в субботу, 25 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Начиная с 2011 года мы построили 38 крупных автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостов общей протяженностью более 5,5 километра. В планах — более 20 мостов через Москву-реку, Яузу и многочисленные малые реки нашего замечательного города, — отметил глава города.

По словам Собянина, в центре Москвы 57-метровый переход через Водоотводной канал соединит Крымскую набережную и стрелку острова Балчуг. Кроме того, несколько мостов появятся в ходе строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Также в конце года будет готов мост через затон Новинки.

Метромост через реку Ликова будет построен на перегоне Пыхтино — аэропорт Внуково Солнцевской линии метро. Новые московские сооружения будут служить жителям столицы на протяжении многих лет, добавил Собянин в своем блоге.

Сергей Собянин рассказал о новых автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостах Москвы Фото: Telegram / Сергей Собянин. Личный блог

Мэр Москвы ранее рассказал, что реконструкция участка Крутицкой набережной между Новоспасским мостом и Симоновской набережной завершится до конца года.

Благоустройство Мосты Москва Сергей Собянин
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