Фото: Минобороны РФ

Срок жизни солдата ВСУ на передовой в Артемовске составляет около четырех часов. Об этом сообщил бывший морской пехотинец США Трой Оффенбекер, который работает на стороне Киева.

— Много потерь. Средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов, — цитирует его Newsweek.

Оффенбекер заявил, что обстановка около Артемовска похожа на «мясорубку», так как в том районе идут ожесточенные бои. При этом наемник считает, что Украине удастся удержать город.

Артемовск на данный момент находится под контролем украинских властей. За последние несколько дней российским военным удалось взять под контроль несколько пригородных сел. Так, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Дубово-Васильевка северо-западнее Артемовска.

17 февраля Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка, расположенный в Донецкой народной республике. Парасковиевка находится севернее Артемовска.