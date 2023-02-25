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Виртуальный тур по кварталу реновации в Перове опубликовали на портале «Строим просто»

Никита Худяков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Виртуальный тур по кварталу реновации в Перове опубликовали на портале «Строим просто»
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На портале «Строим просто» был опубликован виртуальный тур по 68-му микрорайону программы реновации в районе Перово. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в новых микрорайонах на месте сносимых зданий предусмотрено создание социальных объектов и строительство современного жилья для участников программы реновации.

Виртуальный тур позволяет сравнить, каким район был до начала реализации программы реновации и каким он станет после. Посмотреть можно с позиции пешехода и с высоты птичьего полета.

Туры доступны на мобильных телефонах и персональных компьютерах, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2023 года в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию девять новых домов. Три новых здания появились в Северном административном округе, два дома построили на юге и северо-востоке столицы. Еще по одному новому дому ввели в эксплуатацию в Юго-Восточном и Юго-Западном округах.

Строительство Москва Реновация Район Перово
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